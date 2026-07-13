Очередная GeForce RTX 5090 «умерла» с хлопком и дымом, но на сей раз виноват не разъём питания

Возможно, виновата гравитация

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Очередной владелец GeForce RTX 5090 лишился своей видеокарты, но история пользователя Reddit с псевдонимом CurrentlyPooping отличается от большинства других.

Как он рассказал, через несколько минут после запуска игры Assassin's Creed Black Flag Resynced из корпуса ПК донёсся хлопок, потрескивания, повалил дым, а сам компьютер отключился.

Фото CurrentlyPooping (Reddit)

Разборка показала, что проблема была в RTX 5090 производства Zotac, только вот в этот раз дело не в разъёме питания. На фото можно видеть, что температурному воздействию подверглась часть возле разъёма PCIe. Причины достоверно неизвестны, но есть версия, что дело в микротрещинах, которые могли появиться в печатной плате из-за провисания карты. Напомним, все RTX 5090 очень крупные и тяжёлые. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что карте уже год, и за такой срок под собственной массой она вполне могла деформироваться. При этом разъём питания как раз оказался в порядке.

Фото CurrentlyPooping (Reddit)

Несмотря на то, что уверенно говорить об упомянутой причине нельзя, этот пример может служить лишним напоминанием всем владельцам крупных карт о том, что их желательно опирать на специальные упоры.

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