Очередная GeForce RTX 5090 «умерла» с хлопком и дымом, но на сей раз виноват не разъём питания

Разборка показала, что проблема была в RTX 5090 производства Zotac, только вот в этот раз дело не в разъёме питания. На фото можно видеть, что температурному воздействию подверглась часть возле разъёма PCIe. Причины достоверно неизвестны, но есть версия, что дело в микротрещинах, которые могли появиться в печатной плате из-за провисания карты. Напомним, все RTX 5090 очень крупные и тяжёлые. Косвенно в пользу этой версии говорит тот факт, что карте уже год, и за такой срок под собственной массой она вполне могла деформироваться. При этом разъём питания как раз оказался в порядке.