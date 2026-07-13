Какая видеокарта нужна для Assassin's Creed Black Flag Resynced. Авторы TechPowerUp сравнили 35 моделей

Свежая игра Assassin's Creed Black Flag Resynced получилась достаточно требовательной, и авторы TechPowerUp протестировали 35 видеокарт, чтобы понять, какая на что способна.

Игра оказалась не столь требовательной, как некоторые проекты на Unreal Engine 5, но всё же ПК нужен достаточно мощный.

Фото TechPowerUp

Впрочем, в Full HD для получения заветных 60 к/с хватит карты уровня примерно RTX 3070 Ti или RTX 5060, в 1440p для этих целей уже нужно что-то уровня RTX 5070, ну а в 4K с задачей, кроме RTX 5090, справится разве что RTX 4090 и RTX 5080. Впрочем, всё это на максимальных настройках и без апскейлеров или генераторов кадров.

Фото TechPowerUp

Фото TechPowerUp

Фото TechPowerUp

Отдельно можно отметить преимущество карт Radeon. К примеру, в 1440p модель RX 9070 XT выступает на уровне RTX 5080, хотя в среднем это конкурент RTX 5070 Ti. Более того, обычная RTX 9070 тут лишь номинально отстаёт от RTX 5070 Ti.

Стоит отметить, что всё это — результаты без трассировки лучей. При её активации производительность заметно падает, и, к примеру, в 4K даже RTX 5090 выдаёт лишь 65 к/с.