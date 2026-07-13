Тонкий литровый мини-ПК, который справится и с играми. Lenovo выпустила ThinkCentre neo 50q Gen 6

Компания Lenovo выпустила мини-ПК ThinkCentre neo 50q Gen 6 формата, который иногда называют неттоп. Это тонкий и вытянутый вертикально корпус объёмом около 1 литра. Его можно установить и горизонтально, но на большинстве рекламных фото он размещён именно вертикально.

Габариты составляют 179 х 183 х 37 мм при массе 1,1 кг. То есть объём тут около 1,2 литра. При этом ПК хотя и нельзя назвать мощным, зато он может справиться со многими современными играми, пусть и на минимальных настройках.

Фото Lenovo

Всё благодаря установленном внутри процессорам Intel Lunar Lake. Если точнее, есть версии с Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 256V. Также имеется 16 ГБ ОЗУ, причём, напомним, эти процессоры имеют чипы DRAM на собственной подложке. В случае данных ПК расширить объём памяти нельзя.

Фото Videocardz