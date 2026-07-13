Магистральная квантовая сеть РЖД получила аттестацию ФСТЭК

Магистральная квантовая сеть РЖД прошла аттестацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Полученный документ подтверждает соответствие сети требованиям, предъявляемым к информационным системам II класса защищенности, и необходимый уровень информационной безопасности.

Наличие аттестата позволяет компании предоставлять услуги на базе магистральной квантовой сети сторонним организациям. Это особенно актуально на фоне растущих требований к защите данных объектов критической информационной инфраструктуры.

Ожидается, что квантовые коммуникации будут востребованы в финансовой сфере, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, здравоохранении, транспорте и других отраслях. В финансовом секторе уже реализуются пилотные проекты с участием Банка России, Федерального казначейства, Финансового университета при Правительстве РФ и крупнейших банков.