Магистральная квантовая сеть РЖД получила аттестацию ФСТЭК

Магистральная квантовая сеть РЖД прошла аттестацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Полученный документ подтверждает соответствие сети требованиям, предъявляемым к информационным системам II класса защищенности, и необходимый уровень информационной безопасности.
Наличие аттестата позволяет компании предоставлять услуги на базе магистральной квантовой сети сторонним организациям. Это особенно актуально на фоне растущих требований к защите данных объектов критической информационной инфраструктуры.
Ожидается, что квантовые коммуникации будут востребованы в финансовой сфере, топливно-энергетическом комплексе, промышленности, здравоохранении, транспорте и других отраслях. В финансовом секторе уже реализуются пилотные проекты с участием Банка России, Федерального казначейства, Финансового университета при Правительстве РФ и крупнейших банков.
По словам заместителя главы Минцифры России Александра Шойтова, технология квантовых коммуникаций достигла высокого уровня развития, а дальнейшее расширение сети до 2030 года предусмотрено дорожной картой и национальным проектом «Экономика данных». В РЖД подчеркнули, что получение аттестата открывает возможности для работы с внешними заказчиками и развития рынка квантовых коммуникаций.
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