«Когнитрон»: в «Росатоме» представили платформу для создания ИИ-агентов

В госкорпорации «Росатом» разработали платформу «Когнитрон» для создания ИИ-агентов и интеллектуальных помощников. Система предназначена для обучения и развертывания моделей искусственного интеллекта, поддерживает работу с текстами, изображениями, аудио- и видеоматериалами, а также позволяет адаптировать языковые модели под корпоративные задачи без участия разработчиков.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Платформа рассчитана на создание специализированных ИИ-ассистентов для юристов, инженеров, специалистов по закупкам, контролю качества и других сотрудников. Она также станет частью корпоративного хранилища данных «Росатома», где будет использоваться, в частности, для интеллектуального поиска ценовой информации и анализа ранее закупленной продукции.