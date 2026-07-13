Huawei Pura 90s Pro выходит на мировой рынок — это глобальная версия китайского смартфона Huawei Pura 90 Pro

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Huawei выпустила новый тизер смартфона Pura 90s Pro, полностью показав устройство в цвете Pink Guava («Розовая гуава»). Смартфон получил заднюю панель с фирменным градиентным оформлением, сочетающим три оттенка: розовый, лаймово-желтый и светло-зеленый.

Возвращение к градиентному дизайну напоминает о серии Huawei P20, которая стала одной из первых на рынке с подобным оформлением корпуса. В Huawei считают, что такой стиль вновь оказался востребованным — похожее дизайнерское решение уже способствовало высоким продажам серии Pura 90 в Китае.

Изображение Huawei

Для глобального рынка Pura 90s Pro будет доступен в четырех цветах, как и китайская версия: Pink Guava, Orange Soda, Coconut White и Mulberry Black.

Huawei пока раскрыла лишь внешний вид устройства. Подробности о характеристиках глобальной версии Pura 90s Pro и возможных отличиях от модели для китайского рынка компания обещает представить в ближайшее время.