Huawei Pura 90s Pro Max выходит на мировой рынок

Завтра, 14 июля, состоится официальный выход Huawei Pura 90s Pro Max на мировой рынок, и в преддверии презентации компания показала смартфон в цвете Orange Ocean.

Согласно официальным данным о предварительных продажах в Малайзии, модель Pura 90s Pro Max будет представлена в четырех цветах: Orange Ocean, Blush Gold, Blaze Purple и Graphite Black.

Фото Huawei

Для сравнения, китайская версия Pura 90 Pro Max была представлена в пяти оттенках, включая изумрудно-зеленый.