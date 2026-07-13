Huawei Pura 90s Pro Max выходит на мировой рынок

Продажи стартуют уже завтра

Мобильные телефоны

Завтра, 14 июля, состоится официальный выход Huawei Pura 90s Pro Max на мировой рынок, и в преддверии презентации компания показала смартфон в цвете Orange Ocean.

Согласно официальным данным о предварительных продажах в Малайзии, модель Pura 90s Pro Max будет представлена в четырех цветах: Orange Ocean, Blush Gold, Blaze Purple и Graphite Black.

Фото Huawei

Для сравнения, китайская версия Pura 90 Pro Max была представлена в пяти оттенках, включая изумрудно-зеленый.

Пока что неизвестно, будут ли отличия между Huawei Pura 90s Pro Max и Huawei Pura 90 Pro Max. Подробности появятся уже завтра.

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