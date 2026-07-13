Один из самых успешных смартфонов компании: продажи Huawei Mate 80 превысили 7,6 млн единиц

Серия Huawei Mate 80 продолжает демонстрировать рост продаж, флагманская линейка уже превысила отметку 7,5 миллионов единиц.

По данным RDObservation, Huawei на сегодняшний день продала 7,6055 миллионов единиц серии Huawei Mate 80. Модели Mate 80 постоянно демонстрируют высокие рыночные показатели, особенно базовая версия. В первой половине этого года она стала самым продаваемым телефоном Huawei.

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Примечательно, что поставки серии Mate 80 не только увеличивают выручку компании, но и способствуют росту числа установок программного обеспечения HarmonyOS 6.0 .

Согласно имеющейся информации, в июле количество устройств с HarmonyOS 6.0 превысило 70 миллионов. Компания стремится довести это число до более чем ста к концу этого года.