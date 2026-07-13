Huawei Mate 80 Air получит 7-дюймовый экран и SoC Kirin 9030

Инсайдерская информация

Мобильные телефоны

Появились новые подробности о смартфоне Huawei Mate 80 Air, который должен дебютировать с новым чипом семейства Kirin.

Информация поступила от инсайдера SmartPikachu. Информатор сообщил, что Huawei Mate 80 Air будет выпущен во второй половине этого года. Он будет оснащен 7-дюймовым экраном.

Изображение Grok

По данным инсайдера, Huawei Mate 80 Air должен получить новую однокристальную систему Kirin 9030.

Инсайдер Smart Pikachu ранее точно сообщал информацию о новинках мобильного рынка, в частности, устройствах Xiaomi. Так, он рассказал о выходе смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшета Xiaomi Pad 6.

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