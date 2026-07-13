Гигантские «когти» синхронно отпускают ракету: необычный механизм Starship показали в действии

SpaceX продемонстрировала работу модернизированного стартового стола с массивными зажимами, удерживающими ускоритель Super Heavy перед стартом.

Кадр SpaceX/DimaZeniuk

В Сети появились кадры, демонстрирующие работу обновленной орбитальной стартовой площадки (Orbital Launch Mount, OLM) для ракеты Starship на космодроме Starbase в Техасе. На кадрах можно увидеть кольцевую систему массивных удерживающих зажимов, которые расположены вокруг основания первой ступени Super Heavy.

Кадр SpaceX/DimaZeniuk

Именно эти мощные механические фиксаторы удерживают ускоритель на стартовом столе во время запуска всех 33 двигателей Raptor. За считаные мгновения до взлета зажимы одновременно размыкаются и быстро отходят в стороны, освобождая ракету для безопасного старта.

Кадр SpaceX/DimaZeniuk

Ранее SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship.