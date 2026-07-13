Гигантские «когти» синхронно отпускают ракету: необычный механизм Starship показали в действии

SpaceX продемонстрировала работу модернизированного стартового стола с массивными зажимами, удерживающими ускоритель Super Heavy перед стартом.
В Сети появились кадры, демонстрирующие работу обновленной орбитальной стартовой площадки (Orbital Launch Mount, OLM) для ракеты Starship на космодроме Starbase в Техасе. На кадрах можно увидеть кольцевую систему массивных удерживающих зажимов, которые расположены вокруг основания первой ступени Super Heavy.
Именно эти мощные механические фиксаторы удерживают ускоритель на стартовом столе во время запуска всех 33 двигателей Raptor. За считаные мгновения до взлета зажимы одновременно размыкаются и быстро отходят в стороны, освобождая ракету для безопасного старта.
Ранее SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship.
SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже 16 июля
Комментарии