От игры за час до 3D-планировщика за минуту: Илон Маск показал, на что способен Grok 4.5

Пользователи уже создают игры и другие проекты за считаные минуты

После выхода Grok 4.5 пользователи начали публиковать примеры проектов, созданных с помощью новой ИИ-модели. Илон Маск (Elon Musk) предлагает опробовать новую модель, чтобы убедиться в ее возможностях.

В подборке, которой поделился Мин Чой (Min Choi), показаны десять различных работ, демонстрирующих возможности системы в программировании, создании игр и автоматизации разработки.

Среди перечисленных примеров — полноценная игра в жанре шутера от первого лица, созданная менее чем за час, детализированная киберпанк-сцена на Unreal Engine 5, на разработку которой ушло 36 минут и около 12 долларов вычислительных ресурсов, а также 2D/3D-планировщик дома, сгенерированный менее чем за минуту.

Скриншот @simworld_ai

Авторы также показали применение Grok 4.5 для создания и настройки 3D-моделей, написания модулей для ядра Linux и построения автономных ИИ-агентов.

Grok — это генеративный чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией SpaceXAI (ранее xAI) под руководством Илона Маска. Он отличается доступом к актуальным данным в реальном времени через интеграцию с платформой X (ранее Twitter), а также способностью отвечать на запросы в сатирическом и дерзком стиле.