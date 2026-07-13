10 000 мА·ч и огромный экран: раскрыты характеристики Redmi Turbo 6

В Сети появились новые подробности о будущей серии Redmi Turbo 6. По данным инсайдера Smart Pikachu, линейка будет включать две модели, причем обе должны получить крупный 7-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч.

Базовый Redmi Turbo 6 оснастят новой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8600, которая, как ожидается, будет выпускаться по 3-нм техпроцессу TSMC и войдет в семейство Dimensity 8. Этот же чип, по слухам, появится и в Honor Power 3, которому приписывают батарею уже на 12 000 мА·ч.

Изображение Grok

Старшая модель (условно Redmi Turbo 6 Max), по предварительным данным, получит более производительный чип серии Dimensity 9 — предположительно, Dimensity 9600s. Как пишет gizmochina, устройству приписывают дисплей с разрешением 2K, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, металлическую рамку и защиту от воды и пыли IP68/IP69.

По предварительной информации, Redmi Turbo 6 Max дебютирует в январе 2027 года.