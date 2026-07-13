«Бензин есть»: фальшивые карты АЗС используют для кражи аккаунтов водителей

Под предлогом проверки номера телефона злоумышленники получают доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах

Специалисты компании F6 выявили сеть более чем из 60 фишинговых сайтов, через которые злоумышленники похищают аккаунты пользователей мессенджеров. В июле эксперты зафиксировали рост подобных атак на фоне повышенного интереса водителей к информации о наличии топлива на АЗС.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Мошеннические ресурсы имитируют онлайн-карты автозаправок и предлагают выбрать вид топлива и регион. После «поиска» подходящих АЗС пользователю предлагают подтвердить номер телефона и ввести код из СМС. Эти данные позволяют преступникам получить доступ к аккаунту в мессенджере, читать переписку, просматривать контакты и рассылать сообщения от имени владельца.

По данным F6, фишинговая сеть создавалась с мая по июль 2026 года. Помимо сервисов для автомобилистов, злоумышленники используют бренды маркетплейсов, социальных сетей, видеохостингов и онлайн-игр, включая Brawl Stars. Ссылки на поддельные сайты распространяются через Telegram.