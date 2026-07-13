Honda и другие японские компании начали доплачивать сотрудникам за использование ИИ

Работодатели в Японии пробуют новые способы поощрения сотрудников к использованию искусственного интеллекта на рабочем месте, вознаграждая их денежными средствами, поскольку внедрение ИИ происходит медленнее, чем в других странах.

Honda Motor внедрила программу сертификации сотрудников по работе с искусственным интеллектом, предусматривающую ежемесячные выплаты до 150 тыс. иен (около 1 тыс. долларов) в зависимости от уровня квалификации. Инициатива охватывает около 45 тыс. сотрудников компании.

По состоянию на июль доплату получили 280 человек, однако в ближайшие годы Honda рассчитывает увеличить их число до 1000. Основная цель — сформировать команду внутренних экспертов, способных внедрять технологии ИИ в разработку автомобилей, производство и административные процессы, а также помогать другим сотрудникам осваивать новые инструменты.

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Компания усиливает внимание к автоматизации после того, как завершила финансовый год с чистым убытком в размере 423,9 млрд иен. Руководство рассчитывает, что использование искусственного интеллекта позволит повысить эффективность разработки автомобилей и внутренних операций.