108 светодиодов полного спектра, освещенность до 1800 люкс, беспроводной контроллер и поддержка HyperOS Connect. Представлена лампа Xiaomi Mijia Monitor Light Bar 2

Xiaomi представила новую лампу Mijia Monitor Light Bar 2, главной особенностью которой стала переработанная система освещения, практически исключающая блики. Благодаря асимметричной оптике и защитному углу 20,8° свет направляется только на поверхность стола, не попадая в глаза пользователя и не отражаясь от экрана.

Фото Xiaomi/gizmochina

В устройстве используются 108 светодиодов полного спектра. По заявлению производителя, они обеспечивают естественную цветопередачу, уменьшают уровень вредного синего света и создают освещение, близкое к утреннему солнечному. Индекс цветопередачи достигает Ra 96. В зависимости от высоты установки лампа обеспечивает освещённость от 1100 до 1800 лк.

Панель длиной 50 см получила обновлённое крепление, подходящее для плоских и изогнутых мониторов с толщиной корпуса от 5 до 65 мм.

Управление осуществляется с помощью беспроводного поворотного контроллера: можно изменять яркость, цветовую температуру и сохранять собственные сценарии освещения. Также предусмотрена интеграция с экосистемой HyperOS Connect.

Фото Xiaomi/gizmochina