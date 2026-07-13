Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, IP69 и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Инсайдер рассекретил новый флагманский смартфон

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о новом смартфоне неизвестного бренда.

Согласно последнему сообщению Weibo, в настоящее время тестируется инженерный образец, созданный на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, с высококачественными симметричными двойными динамиками из серии 1115.

Помимо акустической системы, в прототипе, как сообщается, предусмотрены линейный двигатель по оси X серии 0916 для более точной тактильной обратной связи, выделенный графический чип для повышения производительности в играх и 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для биометрической идентификации.

Изображение Grok

Устройство также, как ожидается, будет обладать защитой от пыли и воды IP68 и IP69, поддержкой USB 3.2 и защитным покрытием экрана. Система охлаждения будет пассивной, без вентилятора.