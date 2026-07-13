Новый смартфон Xiaomi Tornado протестировали до анонса

У Xiaomi уже есть простая 4G-версия Redmi 15C. Судя по описанию, Redmi 17C 5G будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 6300, который Xiaomi уже использует в своей линейке бюджетных 5G-смартфонов в этом году. Он не предназначен для ресурсоемких игр, но должен справляться с повседневными задачами, потребляя при этом мало энергии.

Устройство набрало 729 баллов в однопоточном режиме и 1692 балла при использовании всех ядер.