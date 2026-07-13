Новый смартфон Xiaomi Tornado протестировали до анонса

Возможно, это Redmi 17C 5G

Мобильные телефоны

Благодаря базе данных Geekbench появилась новая информация о грядущем смартфоне Xiaomi под кодовым названием Tornado.

Интересно, что под кодовым названием Tornado также проходили Redmi 15C 5G и POCO C85 5G. Предположительно, речь идёт о Redmi 17C 5G.

Изображение Grok

У Xiaomi уже есть простая 4G-версия Redmi 15C. Судя по описанию, Redmi 17C 5G будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 6300, который Xiaomi уже использует в своей линейке бюджетных 5G-смартфонов в этом году. Он не предназначен для ресурсоемких игр, но должен справляться с повседневными задачами, потребляя при этом мало энергии.
Устройство набрало 729 баллов в однопоточном режиме и 1692 балла при использовании всех ядер.

Других подробностей пока нет.

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