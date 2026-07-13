В крошечный мини-ПК поместили Core Ultra 9, до 128 ГБ ОЗУ и дискретную видеокарту. Minisforum MS-03 поступит в продажу 23 июля

Новинка получила четыре сетевых порта, включая два 10GbE SFP+, поддержку SSD объёмом до 15 ТБ и встроенный ИИ-ускоритель производительностью 90 TOPS

Компания Minisforum подтвердила, что 23 июля начнутся продажи мини-ПК MS-03, ориентированного на корпоративный рынок и локальный запуск моделей искусственного интеллекта.

Новинка построена на процессоре Intel Core Ultra 9 386H (Panther Lake) с 16 ядрами, частотой до 4,9 ГГц и энергопотреблением до 80 Вт. Встроенный нейропроцессор обеспечивает производительность 50 TOPS, а интегрированная графика добавляет ещё 40 TOPS. По данным производителя, система способна запускать языковую модель Gemma 4-26B со скоростью до 22 токенов в секунду.

Изображение Minisforum/gizmochina

Компьютер поддерживает до 128 ГБ памяти DDR5-7200 и оснащён тремя слотами M.2, два из которых соответствуют стандарту PCIe 5.0. В комплект входит адаптер M.2–U.2, позволяющий установить корпоративный SSD объёмом до 15 ТБ.

MS-03 также предлагает богатые возможности расширения: внутри есть слот PCIe x16 (PCIe 4.0 x4) и поддержка низкопрофильной дискретной видеокарты мощностью до 75 Вт. Для подключения к сети предусмотрены два порта 10GbE SFP+, а также разъёмы 10GbE и 2,5GbE RJ-45. Кроме того, имеются Wi-Fi 7, Bluetooth 6, два USB4 с поддержкой DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и четыре USB-A.

Изображение Minisforum/gizmochina