Samsung подняла цены на новый смартфон Samsung Galaxy M47 5G всего через неделю после начала продаж в Индии

Потребовалась всего неделя, чтобы Samsung Galaxy M47 5G, поступивший в продажу в Индии 4 июля, официально подорожала.

Базовая версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти была выпущена по цене 25 999 рупий, а в рамках акции цена была дополнительно снижена до 22 999 рупий. Однако сейчас эта же версия продается на Amazon India за 32 999 рупий (около 345 долларов), что на 7 000 рупий больше, чем раньше.

Изображение Samsung/gizmochina

Аналогичный рост цен произошёл и на две другие модификации. Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, первоначально продававшаяся по цене 25 999 рупий, теперь стоит 36 999 рупий. Топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которая начиналась с 30 999 рупий, теперь предлагается по цене 41 999 рупий. Обе модификации стоят на 8000 рупий больше, чем в первую неделю продаж.

Цены на смартфоны в Индии растут уже несколько месяцев, и это не единичный случай. За последний год многие бренды повысили цены на различные модели .