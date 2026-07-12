Вот вам и «китаец». Zeekr 7GT превзошел новейший BMW iX3 в краш-тесте Euro NCAP

Euro NCAP впервые провела испытания автомобилей по новой системе оценки безопасности, которая стала самым масштабным обновлением методики более чем за десять лет. Первыми моделями, получившими максимальные пять звезд по новым правилам, стали BMW iX3 и китайский Zeekr 7GT. При этом именно китайский Zeekr набрал больше баллов по большинству категорий.

Фото: EuroNCAP

Новая методика Euro NCAP оценивает автомобили по четырем категориям:

безопасное управление (Safe Driving);

предотвращение аварий (Crash Avoidance);

защита при столкновении (Crash Protection);

безопасность после аварии (Post Crash Safety).

В категории Safe Driving BMW iX3 получил 73%. Эксперты высоко оценили наличие физических кнопок управления, систему контроля состояния водителя и распознавание дорожных знаков. Во время 2000-километровых испытаний в Италии, Франции, Германии и Австрии система ограничения скорости правильно распознавала знаки в 86% случаев, что соответствует 97% всего маршрута. При этом Euro NCAP отметила, что система контроля водителя менее чувствительна к кратковременному отвлечению взгляда и не способна определить неправильную посадку переднего пассажира или некорректно пристегнутый ремень безопасности.

Zeekr 7GT набрал в этой категории 79%. Автомобиль получил более совершенную систему мониторинга водителя, умеющую распознавать неправильное использование ремня безопасности, а также систему обнаружения оставленного в салоне ребенка и отключаемую подушку безопасности переднего пассажира для установки детского кресла. Вместе с тем, распознавание дорожных знаков оказалось слабее, чем у BMW: система корректно определяла ограничения скорости в 79% случаев. Дополнительные баллы были потеряны из-за того, что многие функции управления доступны только через мультимедийную систему.

В испытаниях на предотвращение аварий BMW iX3 получил 83%, а Zeekr 7GT — 89%. Особенно высоко специалисты оценили работу системы автоматического экстренного торможения Zeekr, а также функцию предупреждения о приближающемся велосипедисте при открытии двери.

В категории защиты при столкновении BMW набрал 86%. Автомобиль получил максимальные оценки за боковые удары, однако защита взрослых пассажиров при фронтальном столкновении была оценена лишь как хорошая или достаточная. Zeekr оказался впереди с результатом 93%: «китаец» получил максимальные баллы в испытаниях на боковые столкновения и высокие оценки за защиту детей.