Больше никаких одноразовых спутников. В США испытали гибридный двигатель для кубсатов, он позволит противостоять атмосферному торможению

Космические силы США совместно с компанией Parabilis Space Technologies завершили огневые испытания новой двигательной установки DOTS (Dense Orbital Transfer System), созданной специально для малых спутников — кубсатов. Разработка может существенно изменить возможности таких аппаратов, которые после вывода на орбиту обычно практически лишены возможности самостоятельно маневрировать.
DOTS представляет собой компактный двигательный модуль формата 2U — по размерам примерно сопоставимый с небольшим тостером. Внутри установлен гибридный двигатель, который использует сочетание твердого топлива и жидкого окислителя. Такая схема объединяет преимущества двух типов двигательных систем: простоту и длительный срок хранения твердотопливных решений с возможностью более точного управления тягой, характерной для жидкостных двигателей.
В Командовании космических систем США (Space Systems Command) назвали DOTS «новым применением проверенной космической двигательной технологии». Благодаря DOTS малые спутники смогут:
- корректировать орбиту для выполнения новых задач;
- поддерживать заданное положение в составе спутниковых группировок;
- уклоняться от космического мусора;
- работать на очень низких орбитах, где выше качество съемки и эффективность некоторых видов связи, но требуется постоянная компенсация атмосферного торможения.
Одной из ключевых особенностей DOTS стала технология холодного запуска, позволяющая включать двигатель без длительного предварительного прогрева. Это повышает оперативность системы и позволяет быстрее реагировать на изменения ситуации на орбите.
Кроме того, разработчики сделали ставку на безопасные в эксплуатации топливные компоненты. По сравнению с традиционными жидкостными двигателями, которые требуют сложного хранения и обслуживания, гибридная схема должна упростить подготовку спутников к запуску.
После завершения наземных испытаний Parabilis планирует перейти к следующему этапу — демонстрации технологии в космосе. Компания уже ведет переговоры с потенциальными государственными и коммерческими заказчиками и заявляет, что сможет подготовить первый демонстрационный запуск менее чем за год после выбора партнера.
Если испытания на орбите подтвердят заявленные характеристики, DOTS может стать одним из решений, которое превратит кубсаты из одноразовых экспериментальных платформ в полноценные маневренные космические аппараты.
Комментарии