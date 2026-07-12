Больше никаких одноразовых спутников. В США испытали гибридный двигатель для кубсатов, он позволит противостоять атмосферному торможению

Космические силы США совместно с компанией Parabilis Space Technologies завершили огневые испытания новой двигательной установки DOTS (Dense Orbital Transfer System), созданной специально для малых спутников — кубсатов. Разработка может существенно изменить возможности таких аппаратов, которые после вывода на орбиту обычно практически лишены возможности самостоятельно маневрировать.

Изображение: Parabilis Space Technologies

DOTS представляет собой компактный двигательный модуль формата 2U — по размерам примерно сопоставимый с небольшим тостером. Внутри установлен гибридный двигатель, который использует сочетание твердого топлива и жидкого окислителя. Такая схема объединяет преимущества двух типов двигательных систем: простоту и длительный срок хранения твердотопливных решений с возможностью более точного управления тягой, характерной для жидкостных двигателей.

В Командовании космических систем США (Space Systems Command) назвали DOTS «новым применением проверенной космической двигательной технологии». Благодаря DOTS малые спутники смогут:

корректировать орбиту для выполнения новых задач;

поддерживать заданное положение в составе спутниковых группировок;

уклоняться от космического мусора;

работать на очень низких орбитах, где выше качество съемки и эффективность некоторых видов связи, но требуется постоянная компенсация атмосферного торможения.

Одной из ключевых особенностей DOTS стала технология холодного запуска, позволяющая включать двигатель без длительного предварительного прогрева. Это повышает оперативность системы и позволяет быстрее реагировать на изменения ситуации на орбите.

Кроме того, разработчики сделали ставку на безопасные в эксплуатации топливные компоненты. По сравнению с традиционными жидкостными двигателями, которые требуют сложного хранения и обслуживания, гибридная схема должна упростить подготовку спутников к запуску.

После завершения наземных испытаний Parabilis планирует перейти к следующему этапу — демонстрации технологии в космосе. Компания уже ведет переговоры с потенциальными государственными и коммерческими заказчиками и заявляет, что сможет подготовить первый демонстрационный запуск менее чем за год после выбора партнера.