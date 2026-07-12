Это первый гибрид Xiaomi, который будет конкурировать с Li Auto L9. Xiaomi Sky Nomad N90 сертифицировали в Китае: 421 л.с., полный привод и до 370 км без бензина

В базе Минпрома КНР опубликованы живые фото и характеристики большого кроссовера Xiaomi Sky Nomad N90. Новинка станет третьей модельной линейкой Xiaomi Auto после седана SU7 и кроссовера YU7 и первой с гибридной системой.

Изображение: Минпром КНР

Xiaomi позиционирует Sky Nomad N90 как интеллектуальный семейный SUV с концепцией «жилого пространства». Компания делает ставку на максимально гибкую организацию салона, который сможет трансформироваться под разные сценарии использования.

Автомобиль базируется на новой платформе Xiaomi Kunlun. Среди ее особенностей — полностью ровный пол и длинные направляющие, проходящие через весь салон, благодаря которым можно свободно менять расположение отдельных элементов интерьера.

Изображение: Минпром КНР

Размеры стандартной версии — 5285 × 1998 × 1825 мм при колесной базе 3080 мм. Также Xiaomi предложит кемпинговую модификацию высотой 1925 мм с палаткой на крыше.

Изображение: Минпром КНР

Xiaomi предложит версии с пятью и семью посадочными местами. Передние кресла смогут поворачиваться на 180 градусов, а второй ряд получит кресла «с нулевой гравитацией». Благодаря длинным направляющим в салоне можно устанавливать передвижные столики и мобильную центральную консоль, создавая различные варианты организации пространства.

Изображение: Минпром КНР

Кроме того, автомобиль получит потолочный экран, возможность установки проектора, отдельный дисплей управления климат-контролем для пассажиров второго ряда и дополнительные ниши для хранения вещей. Даже при семиместной компоновке производитель обещает сохранить вместительный багажник.