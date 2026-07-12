Это новый флагманский кроссовер Li Auto: Li Auto i9 показали на живых фото, у него будет полный привод и 544 л.с.

Li Auto готовит новый флагманский кроссовер Li Auto i9 — изображения и технические характеристики раскрыл китайский Минпром. Полноценная премьера новинки, по данным ресурса Autohome, состоится уже в сентябре.

Фото: Минпром КНР

Li Auto i9 станет самым крупным электрическим кроссовером бренда и второй моделью компании, которая получит специальную версию Home. Такая модификация ориентирована прежде всего на семейных покупателей, акцент будет сделан на максимальном комфорте пассажиров.

В плане дизайна Li Auto i9 очень похож на Li Auto i8. Автомобиль получит двухцветный кузов, сильно наклоненные передние стойки, характерную светодиодную полосу дневных ходовых огней под лобовым стеклом и фары, расположенные в нижней части переднего бампера.

По своим размерам Li Auto i9 превосходит i8. Габариты новинки составляют 5225 х 1970 х 1752 мм, колесная база — 3168 мм. То есть i9 длиннее модели i8 на 140 мм, а расстояние между осями больше на 118 мм. По уровню комфорта автомобиль должен приблизиться к большому минивэну Li Auto MEGA.

Фото: Минпром КНР

Новинка также получит современный набор оборудования. Среди особенностей заявлены четыре лидара для работы систем автономного вождения.

Li Auto i9 будет оснащаться двухмоторной полноприводной электрической установкой:

передний электромотор — 150 кВт (204 л.с.);

задний электромотор — 250 кВт (340).

Суммарная мощность системы — 544 л.с., максимальная скорость составит 200 км/ч.

Для питания электромоторов будут использоваться аккумуляторные батареи NMC (с никель-марганец-кобальтовой химией) производства CATL и Sunwoda.