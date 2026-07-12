Geely, способный бросить вызов Land Rover и Land Cruiser. Внедорожник Geely Galaxy Battleship 700 уже сертифицирован: 1129 л.с., полный привод, блокировка дифференциала

В базе Минпрома Китая появились технические характеристики нового флагманского внедорожника Geely Galaxy Battleship 700. Модель станет крупнейшим и самым мощным SUV в линейке Geely Galaxy, получит подключаемую гибридную силовую установку и должна выйти на китайский рынок до конца 2026 года.

Фото: Минпром КНР

Новинка заметно отличается от привычных моделей Geely. Экстерьер Battleship 700 выполнен в стиле классических рамных внедорожников: массивный капот, высокий силуэт и большое количество элементов, подчеркивающих внедорожный характер автомобиля.

Передняя часть получила узкую решетку радиатора, необычные фары с квадратным внешним контуром и круглыми световыми элементами внутри (примерно как у внедорожников Land Rover и нового Land Cruiser Prado 250), а также крупный бампер с оранжевыми декоративными вставками и буксировочной проушиной. Сбоку автомобиль выглядит практически как экспедиционный внедорожник, сзади — распашная дверь багажника, внешнее крепление для запасного колеса и вертикальные фонари.

Фото: Минпром КНР

Geely также раскрыла внедорожные характеристики модели:

угол въезда — 30°;

угол съезда — 31°;

минимальный дорожный просвет — 233 мм.

Габариты Battleship 700:

длина — 5085 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — до 1925 мм;

колесная база — 2900 мм.

В зависимости от версии внедорожник будет оснащаться колесами диаметром 18 или 20 дюймов. Снаряженная масса автомобиля — от 2750 до 2805 кг в зависимости от версии.

Согласно документам Минпрома КНР, Geely Galaxy Battleship 700 получит подключаемую гибридную силовую установку с бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра. При этом электрических моторов будет три, а их общая мощность составит 1129 л.с. Уже в базе будет полный привод, блокировка дифференциала и расширенный набор электронных систем для движения вне дорог.