Volkswagen откажется от 50% своих моделей, но Golf и Tiguan в гамме останутся

А вот Volkswagen ID. 5, Taigo и ID. Buzz могут уйти в историю

Volkswagen готовит масштабную реформу бизнеса, которая станет одной из самых серьезных перестроек в истории компании. К 2030 году концерн планирует сократить глобальный модельный ряд примерно на 50%, уменьшить количество версий автомобилей и силовых установок, а также избавиться от лишней сложности в структуре брендов.

Изображение: Volkswagen

Главная цель программы — снизить расходы и повысить рентабельность бизнеса до целевого уровня 8–10%. Руководство Volkswagen считает, что прежних мер экономии уже недостаточно: компании необходимо стать быстрее, гибче и эффективнее на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и общего замедления мирового авторынка.

По словам представителей концерна, за последние три года Volkswagen уже провел масштабное обновление продуктовой стратегии, технологий и регионального развития. Однако новая экономическая реальность требует более глубоких изменений.

Одним из ключевых направлений реформы станет борьба с избыточной сложностью. Volkswagen намерен сократить число пересекающихся моделей разных брендов, уменьшить количество двигателей, комплектаций и вариантов оснащения, а также отказаться от дублирующих инженерных решений.

В компании считают, что слишком широкий ассортимент стал одним из факторов роста затрат: разработка, производство и обслуживание большого количества близких по характеристикам моделей требует значительных ресурсов.

Volkswagen пока официально не раскрывает список автомобилей, которые будут сняты с производства. Компания лишь заявила, что будущая линейка будет сосредоточена на наиболее востребованных и прибыльных сегментах.

С высокой вероятностью сохранятся основные модели, которые обеспечивают значительную часть продаж:

Volkswagen Polo;

Volkswagen Golf;

Volkswagen T-Roc;

Volkswagen Tiguan.

При этом под вопросом могут оказаться менее успешные или частично дублирующие друг друга автомобили.

Среди возможных кандидатов на сокращение отраслевые источники называют:

Volkswagen T-Roc Cabriolet — нишевый вариант с ограниченным спросом;

Volkswagen ID. 5 — электрический купе-кроссовер, который не смог повторить успех ID. 4;

Volkswagen Taigo — модель пересекается с более популярным T-Cross;

Volkswagen ID. Buzz — продажи электрического минивэна оказались ниже ожиданий, поэтому будущего у этой модели может и не быть.