Volkswagen откажется от 50% своих моделей, но Golf и Tiguan в гамме останутся

Volkswagen готовит масштабную реформу бизнеса, которая станет одной из самых серьезных перестроек в истории компании. К 2030 году концерн планирует сократить глобальный модельный ряд примерно на 50%, уменьшить количество версий автомобилей и силовых установок, а также избавиться от лишней сложности в структуре брендов.
Главная цель программы — снизить расходы и повысить рентабельность бизнеса до целевого уровня 8–10%. Руководство Volkswagen считает, что прежних мер экономии уже недостаточно: компании необходимо стать быстрее, гибче и эффективнее на фоне растущей конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и общего замедления мирового авторынка.
По словам представителей концерна, за последние три года Volkswagen уже провел масштабное обновление продуктовой стратегии, технологий и регионального развития. Однако новая экономическая реальность требует более глубоких изменений.
Одним из ключевых направлений реформы станет борьба с избыточной сложностью. Volkswagen намерен сократить число пересекающихся моделей разных брендов, уменьшить количество двигателей, комплектаций и вариантов оснащения, а также отказаться от дублирующих инженерных решений.
В компании считают, что слишком широкий ассортимент стал одним из факторов роста затрат: разработка, производство и обслуживание большого количества близких по характеристикам моделей требует значительных ресурсов.
Volkswagen пока официально не раскрывает список автомобилей, которые будут сняты с производства. Компания лишь заявила, что будущая линейка будет сосредоточена на наиболее востребованных и прибыльных сегментах.
С высокой вероятностью сохранятся основные модели, которые обеспечивают значительную часть продаж:
- Volkswagen Polo;
- Volkswagen Golf;
- Volkswagen T-Roc;
- Volkswagen Tiguan.
При этом под вопросом могут оказаться менее успешные или частично дублирующие друг друга автомобили.
Среди возможных кандидатов на сокращение отраслевые источники называют:
- Volkswagen T-Roc Cabriolet — нишевый вариант с ограниченным спросом;
- Volkswagen ID. 5 — электрический купе-кроссовер, который не смог повторить успех ID. 4;
- Volkswagen Taigo — модель пересекается с более популярным T-Cross;
- Volkswagen ID. Buzz — продажи электрического минивэна оказались ниже ожиданий, поэтому будущего у этой модели может и не быть.
Также Volkswagen, вероятно, пересмотрит огромную линейку автомобилей для китайского рынка, которая за последние годы значительно расширилась.
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