BYD Seagull еще недавно был маленьким электромобилем, а сейчас он дорос до уровня BYD Dolphin: обновленный Seagull разом прибавил почти полметра в длину

Машина стала не только больше, но и мощнее

В Китае раскрыли характеристики электромобиля BYD Seagull нового поколения. Подробности и фото опубликовал местный Минпром.

Изображение: Минпром КНР

Самое главное — Seagull стал значительно больше: электромобиль прибавил сразу 425 мм в длину — до 4205 мм. Колесная база выросла на 150 мм — до 2650 мм. По длине новый Seagull практически догнал BYD Dolphin (4280 мм).

Вместе с этим Seagull впервые получил пятиместный салон (нынешняя версия рассчитана на четырех пассажиров). Ширина машины составляет 1810 мм, высота — 1570 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 1180 кг, полная — 1555 кг. Максимальная скорость — 150 км/ч.

В базе Минпрома также указаны различные варианты оснащения и оформления. Покупателям будут доступны разные дизайны колесных дисков, декоративные накладки на кузов, варианты отделки задней стойки, дополнительные эмблемы, а также камера в верхнем стоп-сигнале для работы систем помощи водителю.

Изображение: Минпром КНР

Новый BYD Seagull получит синхронный электромотор с постоянными магнитами мощностью 95 кВт (129 л.с.) и литий-железо-фосфатную батарею производства Fudi Battery — дочерней компании BYD.