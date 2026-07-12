Xiaomi выпустила газовую плиту мощностью 5200 Вт, которая сама отключает газ: Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W оценили в 200 долларов

Xiaomi запустила продажи новой встраиваемой газовой плиты Mijia Timed Gas Stove 3 White 5200W. Новинка уже появилась на китайских торговых площадках (например, JD.com). Рекомендованная стоимость устройства составляет 1400 юаней (205 долларов), но на старте продаж плиту можно приобрести за 1200 юаней (175 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью модели стала высокая мощность горелок — до 5200 Вт. По заявлению Xiaomi, плита соответствует китайскому стандарту энергоэффективности первого класса, а ее тепловой КПД достигает 70%, что позволяет быстрее нагревать посуду и эффективнее использовать газ.

Для улучшения распределения тепла в Mijia Timed Gas Stove 3 применяется двухконтурная система пламени. Внутреннее кольцо отвечает за интенсивный нагрев, а внешнее обеспечивает более равномерное воздействие на дно посуды. За стабильность горения отвечает система из 168 отверстий, расположенных в двух контурах горелки.

Устройство наделено таймером с отдельными настройками для каждой конфорки: пользователь может задать время работы от 1 до 180 минут, после чего плита автоматически перекроет подачу газа и погасит пламя. Это позволяет готовить блюда без постоянного контроля и повышает безопасность использования.