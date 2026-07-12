Представлен обновленный Honda Fit: 123 гибридные лошадиные силы и полный привод

Внешность автомобиля практически не изменилась. В отличие от китайской версии Fit, недавно получившей полностью переработанную переднюю часть, японская модификация сохранила дизайн после рестайлинга 2022 года. Основные изменения коснулись комплектаций и оснащения.

Изображение: Honda

В линейке появилась новая версия Z, которая заменила прежнюю комплектацию Home. Она получила новые передний и задний бамперы от комплектации RS. В салоне — новый кожаный трехспицевый руль, подогрев сидений и акустические стекла.

Спортивная версия RS теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой e:HEV. Она сохранила фирменный обвес, 16-дюймовые легкосплавные диски и перенастроенную подвеску, но технических изменений в двигателе не получила. В оснащение входят мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, беспроводная зарядка смартфона, подогрев рулевого колеса, система кругового обзора и мониторинг слепых зон. Приподнятая версия Crosstar также доступна только с гибридной системой e:HEV и может оснащаться полным приводом.

Изображение: Honda

Все версии Honda Fit по-прежнему оснащаются фирменной системой трансформации салона Magic Seats, позволяющей удобно перевозить крупногабаритные вещи.

Базовые версии оснащаются бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 116 л.с. в сочетании с вариатором. Мощность гибридной версии e:HEV — 123 л.с. Бензиновые комплектации X и Z доступны как с передним, так и с полным приводом. Гибридные модификации также могут оснащаться полным приводом, за исключением спортивной RS (она только переднеприводная).

Продажи обновленного Honda Fit в Японии уже стартовали. Базовая бензиновая версия стоит 1,806 млн иен (около $11,1 тыс.), новая комплектация Z — от 2,145 млн иен (около $13,2 тыс.), гибрид e:HEV X — от 2,239 млн иен (около $13,8 тыс.), а самая дорогая полноприводная версия e:HEV Crosstar оценивается в 2,956 млн иен (около $18,2 тыс.).