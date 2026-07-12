Как Camry, только побольше: опубликованы фото обновленного седана Toyota Avalon

Toyota готовит очередное обновление флагманского седана Avalon: изображения и характеристики машины третьего рестайлинга появились в пятницу вечером в базе китайского Минпрома.

Изображение: Autohome/Минпром КНР

Судя по опубликованным фото, Toyota решила оформить Avalon в духе новых Camry XV80 и заднеприводного Crown. Главные изменения коснулись передней части. Avalon получил новую светодиодную оптику С-образной формы, увеличенную решетку радиатора с вертикальными ламелями, переработанный бампер и дополнительные вертикальные воздуховоды по краям передней части. Задняя часть также заметно изменилась. Вместо прежней световой полосы автомобиль получил новые раздельные фонари, а название Avalon теперь размещается по центру крышки багажника.

Профиль кузова сохранился без изменений, но для машины предложат новые варианты колесных дисков диаметром 17 и 18 дюймов. Длина машины — 5055 мм.

По части техники все будет как у Camry. В базе — 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., за доплату — самозарядная гибридная система мощностью 184 л.с. на базе того же мотора. Заявленный расход гибрида — 4,31 литра на 100 км.