Не A380, а A321XLR: Airbus пересматривает стратегию развития, теперь ставка на компактные модели Airbus A220 и A321XLR

В Airbus считают, что к 2045 году авиакомпании мира получат чуть более 43 тыс. новых самолетов

Airbus обновила свой 20-летний прогноз развития мировой гражданской авиации и впервые за последние годы пересмотрела ожидания в сторону снижения. Согласно новой оценке, в период с 2026 по 2045 год авиакомпании по всему миру получат около 42 060 новых пассажирских самолетов — на 1% меньше, чем прогнозировалось ранее. Примечательно, что расчет учитывает весь рынок — лайнеры Airbus, Boeing, китайские COMAC и другие проекты, в числе которых и российский МС-21.

Изображение: Airbus

Главными причинами корректировки стали геополитическая нестабильность, торговые ограничения и замедление восстановления авиарынка после пандемии. Как отметил глава отдела рыночного анализа Airbus Антонио да Коста, постковидный рост отрасли фактически достиг своего предела. Дополнительное давление оказали последствия конфликта на Ближнем Востоке: рост цен на нефть заставил авиакомпании осторожнее подходить к расширению флотов и пересматривать планы по увеличению провозных мощностей.

Из общего объема прогнозируемых поставок около 33 920 самолетов придется на узкофюзеляжный сегмент, где конкурируют Airbus A320neo, Boeing 737 MAX и китайский C919. Еще 8140 машин составят широкофюзеляжные лайнеры для дальних маршрутов. Оба показателя были снижены примерно на 1% по сравнению с предыдущим прогнозом.

При этом структура спроса продолжает меняться. Airbus ожидает, что почти половина новых самолетов — 47% поставок — будет предназначена не для расширения авиапарков, а для замены устаревших лайнеров. В предыдущей версии прогноза этот показатель составлял 45%. Авиакомпании все чаще предпочитают обновлять существующий флот вместо агрессивного наращивания числа воздушных судов.

Главным двигателем роста мировой авиации останется Азия, на которую придется примерно половина всех новых поставок. Самым перспективным рынком считается Индия: прогноз роста внутренних авиаперевозок там даже увеличили — с 8,9% до 9,1% в год. А вот ожидания по Китаю были снижены: вместо прежних 5,4% Airbus теперь прогнозирует рост внутреннего авиарынка примерно на 4,7% ежегодно.