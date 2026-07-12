Сильный конкурент Geely Monjaro. В России начали принимать заказы на кроссовер Esteo MX: 197 л.с., 8-ступенчатый «автомат», полный привод и богатое оснащение — от 3,89 млн рублей

Премиальный бренд Esteo открыл прием предзаказов на среднеразмерный кроссовер MX. Автомобиль доступен в двух комплектациях — «Премиум» и «Флагман». Цены, соответственно, — 3,99 и 4,29 млн рублей (с учетом скидки за trade-in — 3,89 и 4,19 млн рублей). Они отличаются уровнем оснащения, аудиосистемой, набором функций комфорта и размером колесных дисков (19 или 20 дюймов).

Изображение: Esteo

Esteo MX оснащается 2,0-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 197 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, системой полного привода. Габариты — 4775 х 1890 х 1725 мм, колесная база — 2800 мм. По габаритам Esteo MX сравним с Geely Monjaro.

Изображение: Esteo

Для российского рынка кроссовер получил полный зимний пакет (обогрев руля, четырех сидений, наружных зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и дистанционный запуск двигателя). В оснащение входит аудиосистема Boya Melody (14 или 21 динамик в зависимости от комплектации), телематическая система, позволяющая удаленно управлять рядом функций автомобиля, передние кресла с электрорегулировками (сиденье водителя — с массажем), три экрана (диагональ экрана медиасистемы составляет 15,6 дюйма), беспроводная зарядка для смартфона, атмосферная подсветка.

Изображение: Esteo