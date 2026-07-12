Большой российский кроссовер готов подвинуть Li Auto L9. Esteo Exlantix ET8 оценили в 7,49 млн рублей: полный привод, адаптивная подвеска, 469 л.с. и 1100 км на баке бензина

Российский премиальный бренд Esteo открыл прием заказов на новый флагманский гибридный внедорожник Exlantix ET8. Новинка получила последовательную гибридную силовую установку, шестиместный салон, запас хода более 1100 км и рекомендованную цену 7,49 млн рублей.
Exlantix ET8 оснащен гибридной системой на базе 1,5-литрового мотора, который используется исключительно для зарядки тяговой батареи. Мощность двух электромоторов составляет 469 л.с., максимальный крутящий момент — 634 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,4 секунды, максимальная скорость достигает 199 км/ч.
Тяговая батарея емкостью 40 кВт·ч обеспечивает до 180 км пробега на чистом электричестве. На полном баке объемом 67 литров машина может проехать 1100 км. Поддерживается зарядка переменным током и быстрая зарядка постоянным током мощностью до 75 кВт.
Длина и ширина Exlantix ET8 составляют 5205 и 1998 мм, длина колесной базы — 3120 мм. По своим габаритам и концептуально это конкурент Li Auto L9. Дорожный просвет составляет 200 мм, при сложенном третьем ряду объем пространства для вещей и багажа достигает 1835 литров.
Передняя подвеска — двухрычажная, задняя — многорычажная. Амортизаторы адаптивные, с системой CDC, которая автоматически изменяет жесткость в зависимости от дорожных условий и стиля вождения.
На втором ряду установлены раздельные «капитанские кресла» с подогревом, вентиляцией, массажем, электрорегулировками и режимом Zero Gravity с выдвижной оттоманкой. Сиденья первых двух рядов можно разложить практически в горизонтальное положение, при этом сохраняется работа массажных функций.
В оснащение также входит панорамная крыша, потолочный экран диагональю 15,6 дюйма, трехзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, система ароматизации салона, атмосферная подсветка, холодильник, две беспроводные зарядки, мультимедийная система с 30-дюймовым дисплеем, встроенная точка доступа Wi-Fi, аудиосистема с 23 динамиками и сабвуфером.
Комплекс систем безопасности включает десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, контроль поперечного движения, автоматическую и дистанционную парковку.
Предзаказать Exlantix ET8 можно у официальных дилеров Esteo или через сайт бренда.
Важно отметить, что Exlantix ET8 не является собственной разработкой Esteo. Под этим брендом в России продается локализованная версия китайского Exeed Exlantix ET.
Комментарии