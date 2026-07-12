Титановый корпус, сапфировое стекло и возможность погружения на глубину до 300 метров. Представлены часы Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic

Часы для дайверов

Носимая электроника

Компания Timex расширила линейку Deepwater новой механической моделью Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic. Новинка заметно отличается от привычных кварцевых часов бренда: это полноценный инструмент для дайверов с титановым корпусом, автоматическим механизмом и возможностью погружения на глубину до 300 метров.

Изображение: Timex

Корпус часов выполнен из легкого и прочного титанового сплава, который широко используется в авиации и промышленности. Диаметр корпуса составляет 44 мм, толщина — 15 мм.

Timex оснастила модель всем необходимым для дайвинга: здесь установлен однонаправленный вращающийся безель с керамической вставкой, сапфировое стекло с антибликовым покрытием.

Главной особенностью модели стал автоматический гелиевый клапан (HEV), расположенный на отметке «10 часов». Такая система используется в профессиональных часах для глубоководных погружений: при работе в специальных камерах с газовой смесью, содержащей гелий, он постепенно проникает внутрь корпуса. Во время декомпрессии клапан позволяет безопасно вывести накопившийся газ и предотвратить повреждение часов. Внутри установлен японский автоматический механизм Miyota 8215 с 21 камнем.

Изображение: Timex

Timex предлагает две версии Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic. Первая получила черный циферблат с люминесцентными метками, а вторая — зеленый циферблат, полностью покрытый японским люминофором Nemoto LumiNova SG2200, обеспечивающим повышенную читаемость в темноте.

Обе версии комплектуются черным ремешком шириной 20 мм из материала HNBR — специального каучука, устойчивого к ультрафиолету, высоким температурам и воздействию химических веществ. Ремешок оснащен системой быстрой замены.

Предварительные заказы на Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic уже открыты в США. Стоимость часов составляет 1000 долларов.

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