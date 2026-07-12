Одновременная сборка 24 сверхтяжелых ракет Starship и кран грузоподъемностью 420 тонн. SpaceX показала изнутри GigaBay — фабрику по сборке самых больших в мире ракет

GigaBay будет обслуживать стартовую площадку LC-39A во Флориде

Наука и космос

SpaceX показала, как продвигается строительство нового гигантского ангара GigaBay во Флориде, который станет одним из ключевых объектов программы Starship. Фотографию изнутри комплекса опубликовал вице-президент компании по запускам Кико Дончев.

Фото: Кико Дончев

По его словам, внутри здания уже установлен мостовой кран грузоподъемностью 420 тонн. Он будет использоваться для подъема, перемещения и сборки кораблей Starship и ускорителей Super Heavy.

Строительство GigaBay находится на завершающей стадии. На первых этапах эксплуатации крупные секции Starship и Super Heavy, вероятно, будут доставляться с завода Starfactory в Техасе, где сейчас сосредоточено основное производство.

Главной особенностью нового комплекса станет его масштаб. Внутри GigaBay разместятся 24 рабочих стенда, на которых одновременно смогут выполняться:

  • сборка Starship и Super Heavy;
  • интеграция ступеней;
  • техническое обслуживание;
  • ремонт;
  • восстановление после полетов;
  • подготовка к новым запускам.

Комплекс строится для обеспечения запусков Starship с восточного побережья США. В первую очередь он будет обслуживать стартовую площадку LC-39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде, где SpaceX готовит инфраструктуру для первых запусков новой ракеты. По текущим планам компании, первый старт Starship с этой площадки может состояться уже до конца текущего года.

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