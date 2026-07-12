С 5-дюймовым экраном, ИИ и ностальгией по Nokia. HMD готовит компактный и недорогой смартфон Asha 505, характеристики уже раскрыты

Он получит Android 14 Go и батарею емкостью 3000 мАч

Похоже, HMD собирается возродить легендарную линейку Nokia — Asha, правда, уже под своим брендом. Об одной модели — Asha 305 — мы уже писали, сейчас появились подробности о старшей модели — Asha 505. Информацией поделился инсайдер smashx_60, специализирующийся на утечках об устройствах HMD.

HMD Asha 505 будет компактным смартфоном — он получит 5-дюймовый экран. Разрешение составит HD, защиту обеспечит закаленное стекло Dragontrail. В основу аппаратной платформы ляжет SoC с 8-ядерным процессором. Объем ОЗУ — 4 ГБ, флеш-памяти — 64 ГБ. Разрешение датчика основной камеры составит 8 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Работать устройство будет под управлением Android 14 Go — облегченной версии Android, предназначенной для бюджетных смартфонов с ограниченными аппаратными ресурсами. Емкость аккумулятора составит 3000 мА·ч.

Также будет порт USB-C, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, GPS, поддержка двух SIM-карт, разъем 3,5 мм, FM-радио, ИИ-функции, защита в соответствии со степенью IP52. Стоимость устройства пока не названа.