Легендарная Nokia Asha возвращается, но уже как HMD. Раскрыты характеристики смартфона HMD Asha 305 за 75 долларов

В Сеть утекли изображения и полные характеристики бюджетного смартфона HMD Asha 305. По данным инсайдера SmashX_60, стоимость HMD Asha 305 в Таиланде составит 2390 бат (около $75).

Устройство получит 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 × 480 пикселей, 2-мегапиксельную фронтальную камеру и будет доступно в черном и зеленом цветах. Размеры корпуса составят 147 × 71,5 × 10,2 мм.

На задней панели разместится блок камер, внешне напоминающий современные модели iPhone. Однако фактически смартфон будет оснащен только одной основной камерой с разрешением 5 Мп.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Unisoc SC9832E. Смартфон получит 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ флеш-памяти и аккумулятор емкостью 2500 мА·ч. В качестве ОС выступит Android 14 Go.

Инсайдер smashx_60 ранее точно сообщал данные о новейших смартфонах и кнопочных телефонах HMD, включая HMD Icon Flip 1.