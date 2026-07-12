В этом корпусе можно собрать два совершенно независимых ПК. Thermaltake Capo X поступил в продажу

Необычный и очень высокий корпус Thermaltake Capo X для размещения сразу двух комплектов компонентов ПК поступил в продажу. Анонсировали его в начале лета, его показывали на Computex, а теперь его можно купить за 190 долларов.

Capo X позволяет разместить внутри две системных платы, причём одна над другой, из-за чего корпус крайне высокий. Высота составляет 691 мм. Она могла бы быть ещё больше, но разместить внутри можно лишь платы форматом до Micro-ATX.

Фото Thermaltake

Мест для блоков питания, конечно, тоже два. Также можно установить видеокарты длиной до 420 мм, то есть любые из существующих, процессорные кулеры высотой до 180 мм, а ещё тут много места для установки вентиляторов.

Фото Thermaltake