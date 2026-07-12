Всего лишь GeForce RTX 5070 Laptop, но ноутбук стоит почти 3400 долларов. Lenovo выпустила очень недешёвый Legion 7 16AGP11

Компания Lenovo запустила продажи ноутбука Legion 7 16AGP11 с конфигурации с GeForce RTX 5070 Laptop, который оценивается в 3375 долларов. Это крайне много за подобную конфигурацию.

Новинка также предлагает Ryzen AI 9 HX 470, 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. Напомним, когда изначально RTX 5070 Laptop была представлена, Nvidia говорила о ценах от 1300 долларов. Правда, новинка Lenovo оснащена версией RTX 5070 Laptop с 12 ГБ памяти. Это недавно появившаяся модификация, но не стоит забывать, что технически это всё ещё почти та же настольная RTX 5060 Ti, только теперь с 12 ГБ памяти.

Фото Lenovo через BestBuy

Проблема в том, что сейчас на фоне удорожания памяти заметно дорожают и ноутбуки. Похоже, данная модель Lenovo является хорошим показателем того, что нас ждёт в ближайшее время.