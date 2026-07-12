AMD представила 11 новых процессоров Ryzen 200 и Ryzen 100, но ни один из них не опирается на актуальную архитектуру Zen 5

Компания AMD без лишнего шума расширила свой ассортимент сразу на 11 новых процессоров Ryzen. Новые они, конечно, лишь формально, так как все основаны на архитектуре Zen 4.

Новинки пополнили линейки Ryzen 200 и Ryzen 100. Стоит отметить, что на сайте AMD для новых Ryzen 100 в спецификациях с одной стороны указано, что новинки относятся к линейке Hawk Point и производятся по нормам 4 нм, а с другой, что в основе лежит архитектура Zen 3+, но это не Hawk Point и не 4 нм. Вероятно, ошибка именно в указании архитектуры, и это всё же Zen 4.