Nokia за 20 долларов. Раскрыты характеристики и изображения Nokia 102 4G (2026)

Обновленный дизайн в сравнении с моделью 2025 года и никакого ИИ

В Сеть утекли изображения и характеристики кнопочного телефона Nokia 102 4G образца 2026 года. По данным инсайдера SmashX_60, новинка будет предназначена для китайского рынка и выйдет именно под брендом Nokia, а не HMD. Ожидается, что цена устройства составит менее 159 юаней (около 20 долларов).

Изображение: SmashX_60

По сравнению с моделью HMD 102 4G 2025 года телефон получит обновленный дизайн. Производитель вернет классический логотип Nokia с фирменным шрифтом, а вот надпись «AI» с центральной кнопки будет убрана. Устройство будет доступно в двух цветах — темно-синем и оранжевом.

Изображение: SmashX_60

Nokia 102 4G получит 1,8-дюймовый дисплей и основную камеру с разрешением 0,3 Мп. Объем ОЗУ составит 64 МБ, флеш-памяти — 128 МБ. Телефон получит аккумулятор емкостью 1200 мАч, Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм и защиту корпуса в соответствии со степенью IP52. Когда состоится официальный релиз — не сообщается.

Изображение: SmashX_60

Ранее сегодня SmashX_60 рассказал о возрождении линейки бюджетных смартфонов Asha, но уже не под брендом Nokia, а HMD.