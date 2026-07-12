Дизелю нашли замену: Китай создал водородный ДВС на 600 л.с., с непосредственным впрыском и КПД почти 47%

Такой двигатель способен заменить дизельный ДВС в тяжелой технике и магистральных тягачах

Китайская компания Weichai Power объявила о завершении сертификации нового водородного двигателя WP15 по экологическому стандарту China VI. Производитель утверждает, что это первый в мире тяжелый двигатель внутреннего сгорания на водороде, который получил соответствие этим требованиям для коммерческого транспорта.

WP15 представляет собой крупный 14,6-литровый силовой агрегат мощностью 600 л.с. и с максимальным крутящим моментом 2800 Н·м. Во время испытаний двигатель показал максимальный термический КПД 46,8% — показатель, близкий к уровню современных высокоэффективных дизельных установок и один из лучших среди двигателей внутреннего сгорания на водороде.

Сертификационные испытания проходили в Китайском автомобильном исследовательском центре (CATARC). Инженеры проверяли работу двигателя в самых разных режимах: от холодного запуска и холостого хода до максимальной нагрузки и резких изменений мощности. По итогам тестов специалисты подтвердили соответствие экологическим требованиям, а также надежность и стабильность работы силовой установки.

Изображение: Weichai Power

Главной особенностью WP15 стала система непосредственного впрыска водорода в цилиндры. В отличие от схем, где топливо подается через впускной тракт, такая технология позволяет точнее контролировать процесс сгорания и снижает риск преждевременного воспламенения и обратных вспышек — одной из главных технических проблем водородных двигателей.

Кроме того, непосредственный впрыск дает возможность использовать более бедные топливные смеси, повышая эффективность использования водорода и снижая потери энергии при работе двигателя.

При разработке WP15 Weichai сделала ставку на максимальную совместимость с уже существующими дизельными технологиями. По данным компании, более 90% компонентов нового двигателя унифицированы с традиционными дизельными агрегатами производителя. Это позволит устанавливать его на тяжелую технику с минимальными изменениями конструкции и сократить стоимость перехода на водород.

Еще одним преимуществом двигателя стала менее строгая зависимость от качества топлива. В отличие от водородных топливных элементов, которым требуется практически идеально очищенный водород, WP15 способен работать на водороде различной степени чистоты. По мнению компании, это может упростить создание инфраструктуры хранения и заправки.

Weichai рассматривает новый двигатель прежде всего для тяжелого транспорта и промышленности. Среди возможных применений называются магистральные грузовики, карьерные самосвалы, портовая техника, металлургический транспорт и крупные водородные генераторные установки.

В компании заявили, что следующим этапом станет подготовка WP15 к серийному производству и участие в китайских программах развития водородной энергетики.

При этом водородный двигатель внутреннего сгорания не стоит путать с водородными топливными элементами. В WP15 водород используется как обычное топливо — он сгорает непосредственно в цилиндрах, создавая механическую энергию. В топливных элементах же водород не сжигается, а участвует в электрохимической реакции, которая вырабатывает электричество для электромотора.