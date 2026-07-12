Дизелю нашли замену: Китай создал водородный ДВС на 600 л.с., с непосредственным впрыском и КПД почти 47%

Китайская компания Weichai Power объявила о завершении сертификации нового водородного двигателя WP15 по экологическому стандарту China VI. Производитель утверждает, что это первый в мире тяжелый двигатель внутреннего сгорания на водороде, который получил соответствие этим требованиям для коммерческого транспорта.
WP15 представляет собой крупный 14,6-литровый силовой агрегат мощностью 600 л.с. и с максимальным крутящим моментом 2800 Н·м. Во время испытаний двигатель показал максимальный термический КПД 46,8% — показатель, близкий к уровню современных высокоэффективных дизельных установок и один из лучших среди двигателей внутреннего сгорания на водороде.
Сертификационные испытания проходили в Китайском автомобильном исследовательском центре (CATARC). Инженеры проверяли работу двигателя в самых разных режимах: от холодного запуска и холостого хода до максимальной нагрузки и резких изменений мощности. По итогам тестов специалисты подтвердили соответствие экологическим требованиям, а также надежность и стабильность работы силовой установки.
Главной особенностью WP15 стала система непосредственного впрыска водорода в цилиндры. В отличие от схем, где топливо подается через впускной тракт, такая технология позволяет точнее контролировать процесс сгорания и снижает риск преждевременного воспламенения и обратных вспышек — одной из главных технических проблем водородных двигателей.
Кроме того, непосредственный впрыск дает возможность использовать более бедные топливные смеси, повышая эффективность использования водорода и снижая потери энергии при работе двигателя.
При разработке WP15 Weichai сделала ставку на максимальную совместимость с уже существующими дизельными технологиями. По данным компании, более 90% компонентов нового двигателя унифицированы с традиционными дизельными агрегатами производителя. Это позволит устанавливать его на тяжелую технику с минимальными изменениями конструкции и сократить стоимость перехода на водород.
Еще одним преимуществом двигателя стала менее строгая зависимость от качества топлива. В отличие от водородных топливных элементов, которым требуется практически идеально очищенный водород, WP15 способен работать на водороде различной степени чистоты. По мнению компании, это может упростить создание инфраструктуры хранения и заправки.
Weichai рассматривает новый двигатель прежде всего для тяжелого транспорта и промышленности. Среди возможных применений называются магистральные грузовики, карьерные самосвалы, портовая техника, металлургический транспорт и крупные водородные генераторные установки.
В компании заявили, что следующим этапом станет подготовка WP15 к серийному производству и участие в китайских программах развития водородной энергетики.
При этом водородный двигатель внутреннего сгорания не стоит путать с водородными топливными элементами. В WP15 водород используется как обычное топливо — он сгорает непосредственно в цилиндрах, создавая механическую энергию. В топливных элементах же водород не сжигается, а участвует в электрохимической реакции, которая вырабатывает электричество для электромотора.
Разработка Weichai показывает, что Китай делает ставку не только на электромобили и топливные элементы, но и на альтернативный путь — сохранение привычной архитектуры двигателя внутреннего сгорания, адаптированной под водород. Для тяжелой техники, где масса аккумуляторов остается серьезной проблемой, такой подход может стать одним из вариантов перехода к более экологичному транспорту.
Комментарии