Видеокарты AMD наконец-то догонят GeForce и Intel Arc. Похоже, компания работает над функцией многокадровой генерации для Radeon

С множителем вплоть до х8

Видеокарты

Компания AMD, похоже, работает над функцией многокадровой генерации кадров. Соответствующие пункты появились в ПО RivaTuner, которое соответствующим образом идентифицирует некоторые внутренние настройки драйвера AMD.

Судя по всему, нас ждёт возможность настроить генерацию кадров с множителем вплоть до x8. Напомним, сейчас видеокарты AMD поддерживают только обычную генерацию кадров х2 и в итоге отстают по этому параметру от карт Nvidia и даже Intel.

Фото Videocardz

Напомним, ранее уже были намёки на то, что такая функция появится, так как о ней говорила Sony, а консоли PlayStation, напомним, опираются на GPU AMD. Но, учитывая текущую ситуацию, вероятно, многокадровая генерация появится для карт Radeon уже в ближайшее время. Правда, весьма вероятно, только для RX 9000.

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