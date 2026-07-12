Видеокарты AMD наконец-то догонят GeForce и Intel Arc. Похоже, компания работает над функцией многокадровой генерации для Radeon

Судя по всему, нас ждёт возможность настроить генерацию кадров с множителем вплоть до x8. Напомним, сейчас видеокарты AMD поддерживают только обычную генерацию кадров х2 и в итоге отстают по этому параметру от карт Nvidia и даже Intel.

Напомним, ранее уже были намёки на то, что такая функция появится, так как о ней говорила Sony, а консоли PlayStation, напомним, опираются на GPU AMD. Но, учитывая текущую ситуацию, вероятно, многокадровая генерация появится для карт Radeon уже в ближайшее время. Правда, весьма вероятно, только для RX 9000.