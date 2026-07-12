Такой будет новая Volga? В Китае сертифицировали Geely Preface L Plus: с более просторным салоном, кнопкой Boss и расходом 3,98 л на 100 км

Машину можно будет купить и с бензиновым мотором, и с гибридной системой

Geely представила в Китае новый флагманский седан Xingrui L Plus (Xingrui известен в России как Geely Preface, а также как Volga C50).

Фото: Autohome

Автомобиль выполнен в фирменном стиле Geely. Передняя часть получила новую решетку радиатора с вертикальными хромированными ламелями и светодиодные фары с линзами сложной формы. Сзади — светодиодный фонарь во всю ширину кузова.

Фото: Autohome

Размеры Xingrui L Plus составляют 4956 × 1915 × 1505 мм при колесной базе 2845 мм. По длине седан всего на 2 мм уступает Geely Galaxy Star 7, при этом остальные размеры полностью совпадают. Покупателям предложат колесные диски диаметром 17, 18 или 19 дюймов, а кузов будет доступен в семи вариантах окраски.

Фото: Autohome

В оснащение входит медиасистема с экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 2,5K, проекционный экран с диагональю 16,6 дюйма, атмосферная подсветка с 256 цветами, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт с воздушным охлаждением, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками. Все сиденья — с подогревом, вентиляцией и массажем. На втором ряду предусмотрены складные столики, отдельная панель управления, а также кнопка Boss, позволяющая сдвинуть вперед переднее пассажирское кресло для увеличения пространства.

Фото: Autohome

Фото: Autohome

В салоне предусмотрено 31 место для хранения вещей, а объем багажника составляет 566 литров. Крышка багажника — с электроприводом.

Фото: Autohome