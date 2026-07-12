Когда V8 не в машине, а в компьютере. Cooler Master представила процессорный кулер V8 ACE 3DHP

Компания Cooler Master представила процессорный кулер V8 ACE 3DHP, который, как и прочие модели линейки, обыгрывает дизайн автомобильных двигателей.

Модель является флагманом, но не всей линейки Cooler Master, а однобашенных моделей. При этом тут четыре обычных тепловых трубки, две трубки 3DHP и пара 120-миллиметровых вентиляторов.

Фото TechPowerUp

Вентиляторы тут вращаются на скорости до 2500 об/мин при шуме не выше 37 дБА для каждого. Габариты составляют 139 х 136 х 167 мм, а вот массу производитель почему-то не указывает.

Что касается поддержки сокетов, это AMD AM4, AM5 и Intel от LGA 1156/1155 до LGA 1851.