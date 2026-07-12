Настольные процессоры Intel следующего поколения предложат очень мощный iGPU

Но это не всё. Текущий Arc B390 опирается на архитектуру Xe3, а iGPU в Nova Lake-S будут опираться на Xe3P. Это та же архитектура, но с оптимизициями, ориентированными на производительность. И если добавить сюда более высокие лимиты мощности у настольных CPU, можно предположить, что такое графическое ядро будет заметно опережать Arc B390. К слову, такой же iGPU будет у некоторых мобильных Nova Lake-H.