Настольные процессоры Intel следующего поколения предложат очень мощный iGPU

Компания Intel готовится наделить настольные процессоры Nova Lake-S мощным iGPU, как у текущих Panther Lake. Точнее, потенциально даже лучше.
Согласно данным инсайдера Jaykihn, Nova Lake-S предложат iGPU вплоть до 12-ядерной модели. Напомним, 12 ядер предлагает Arc B390, который является самым мощным решением в классе.
Но это не всё. Текущий Arc B390 опирается на архитектуру Xe3, а iGPU в Nova Lake-S будут опираться на Xe3P. Это та же архитектура, но с оптимизициями, ориентированными на производительность. И если добавить сюда более высокие лимиты мощности у настольных CPU, можно предположить, что такое графическое ядро будет заметно опережать Arc B390. К слову, такой же iGPU будет у некоторых мобильных Nova Lake-H.
Какие настольные процессоры получат топовый iGPU, пока неясно. Но можно предположить, что это будут некие среднебюджетные решения, которые можно будет использовать в системах без дискретной видеокарты.
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