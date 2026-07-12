Renault Duster превратили в Nissan Patrol на минималках: представлен Nissan Tekton за 11 тысяч долларов

Дешево, но без полного привода, который есть у исходного Renault Duster

Nissan представил компактный кроссовер Tekton, который станет глобальной моделью компании для развивающихся рынков. Автомобиль будет производиться в Индии и поставляться более чем в 50 стран Ближнего Востока и Африки. Несмотря на то, что в основе лежит Renault Duster, дизайнеры Nissan постарались придать новинки собственный экстерьер — в духе флагманского внедорожника Patrol.

Изображение: Nissan

Название Tekton происходит от греческого слова, которое переводится как «строитель» или «ремесленник». По замыслу Nissan, оно должно подчеркнуть практичность и универсальность модели.

Изображение: Nissan

Среди ключевых особенностей дизайна кроссовера — крупная решетка радиатора, новая светодиодная оптика, массивный бампер и элементы дизайна в стиле Nissan Patrol. При этом боковой профиль и основные пропорции кузова практически повторяют Renault Duster. Сзади отличия сводятся к измененному рисунку фонарей и новому оформлению бампера.

Изображение: Nissan

Длина Nissan Tekton — 4348 мм при длине колесной базы 2657 мм. Дорожный просвет составляет 212 мм, а объем багажника — 518 литров.

Интерьер также во многом напоминает Renault Duster, однако Nissan добавила собственные материалы отделки и цветовые решения. В топовой версии кроссовер получил необычное сочетание белой и фиолетовой обивки с медными декоративными элементами.

Изображение: Nissan

Автомобиль получил цифровую панель приборов с 10-дюймовым экраном и медиасистему с экраном той же диагонали. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться панорамной крышей, беспроводной зарядкой для смартфона, электроприводом двери багажника, вентиляцией передних сидений и комплексом электронных ассистентов второго уровня. Уже в базовом оснащении предусмотрены шесть подушек безопасности.

Изображение: Nissan

Tekton построен на модульной платформе CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — той же архитектуре, которая используется в современных моделях Duster. Однако на старте продаж Nissan решила отказаться от гибридных силовых установок и предложит только бензиновые турбомоторы.

Покупателям будут доступны две версии:

1,0-литровый трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 100 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач;

1,3-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 161 л.с., который можно заказать как с шестиступенчатой механикой, так и с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Важный нюанс: несмотря на высокий клиренс и внедорожный дизайн, Nissan Tekton будет предлагаться исключительно с передним приводом. В отличие от европейского Dacia Duster, версия с системой 4×4 для новой модели пока не предусмотрена.