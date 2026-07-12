Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra получили первое большое обновление — это Android 17 (первая бета-версия)

Xiaomi выпустила первую бета-версию Android 17 для флагманских смартфонов Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. Обновление уже доступно участникам программы бета-тестирования в Китае и распространяется под номерами сборок OS3.0.330.13.XPCCNXM и OS3.0.330.9.XPACNXM соответственно.

Изображение сгенерировано ChatGPT

Это первое крупное обновление для Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra. На данном этапе Xiaomi сосредоточилась не на новых функциях, а на оптимизации системы, исправлении ошибок и повышении стабильности работы HyperOS. Апдейт содержит в себе июньский патч безопасности.

Xiaomi предупреждает, что из-за перехода на новую версию Android после установки обновления возможны более длительная первая загрузка устройства, временное повышение температуры и небольшие задержки в работе системы, пока приложения и системные службы адаптируются к новой платформе.