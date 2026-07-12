Китайцы отказываются от «японцев»: в Китае падают продажи Toyota, Nissan и Honda — не спасают ни популярные Land Cruiser, ни Accord

Продажи новых автомобилей Toyota, Nissan и Honda в Китае продолжают снижаться. По итогам первой половины 2026 года все три крупнейших японских автопроизводителя показали отрицательную динамику на фоне стремительного роста китайских компаний, особенно в сегменте электромобилей и гибридов.

Изображение: Toyota

Согласно данным Kyodo News, за январь-июнь Toyota реализовала на китайском рынке 694,7 тыс. автомобилей — на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи Nissan сократились на 15%, до 237 тыс. машин. Самое заметное падение показала Honda: компания поставила китайским покупателям всего 205,8 тыс. автомобилей, что на 34,7% ниже прошлогоднего результата.

Не удалось японским брендам улучшить ситуацию и в июне. Все три компании вновь зафиксировали снижение продаж по сравнению с тем же месяцем 2025 года. При этом Honda продолжает сталкиваться с наиболее серьезными проблемами: продажи марки в Китае падают уже 29 месяцев подряд.