Китайцы отказываются от «японцев»: в Китае падают продажи Toyota, Nissan и Honda — не спасают ни популярные Land Cruiser, ни Accord

Продажи новых автомобилей Toyota, Nissan и Honda в Китае продолжают снижаться. По итогам первой половины 2026 года все три крупнейших японских автопроизводителя показали отрицательную динамику на фоне стремительного роста китайских компаний, особенно в сегменте электромобилей и гибридов.
Согласно данным Kyodo News, за январь-июнь Toyota реализовала на китайском рынке 694,7 тыс. автомобилей — на 17,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи Nissan сократились на 15%, до 237 тыс. машин. Самое заметное падение показала Honda: компания поставила китайским покупателям всего 205,8 тыс. автомобилей, что на 34,7% ниже прошлогоднего результата.
Не удалось японским брендам улучшить ситуацию и в июне. Все три компании вновь зафиксировали снижение продаж по сравнению с тем же месяцем 2025 года. При этом Honda продолжает сталкиваться с наиболее серьезными проблемами: продажи марки в Китае падают уже 29 месяцев подряд.
Главной причиной ухудшения позиций японских брендов эксперты называют быстрое изменение структуры китайского авторынка. Покупатели все чаще выбирают автомобили местных производителей, которые активно развивают электромобили, подключаемые гибриды и интеллектуальные системы управления.
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