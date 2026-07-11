Флагманский роутер Xiaomi Router BE19000 Pro вышел в Европе: Wi-Fi 7 и почти 19 000 Мбит/с за 900 евро

Xiaomi начала продажи флагманского маршрутизатора Router BE19000 Pro в Европе. В частности, новинка появилась в Германии, цена внушительная — 895 евро.

Изображение: Xiaomi

Router BE19000 Pro относится к классу трехдиапазонных маршрутизаторов с Wi-Fi 7 — он поддерживает диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Xiaomi заявляет следующие максимальные теоретические скорости передачи данных:

до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц;

до 5760 Мбит/с на 5 ГГц;

до 11 520 Мбит/с на 6 ГГц.

Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от требований регуляторов в разных странах. Помимо высокой скорости беспроводной связи, роутер получил богатый набор проводных интерфейсов:

два универсальных порта LAN/WAN со скоростью до 10 Гбит/с;

четыре Ethernet-порта по 2,5 Гбит/с;

один порт USB 3.0;

слот M.2 для установки SSD.

Наличие слота M.2 позволяет использовать роутер для хранения файлов и организации простого сетевого хранилища. Размеры устройства составляют 242 × 70 × 273 мм.