Флагманский роутер Xiaomi Router BE19000 Pro вышел в Европе: Wi-Fi 7 и почти 19 000 Мбит/с за 900 евро

Флагманской модели — флагманская цена

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Xiaomi начала продажи флагманского маршрутизатора Router BE19000 Pro в Европе. В частности, новинка появилась в Германии, цена внушительная — 895 евро.

Изображение: Xiaomi

Router BE19000 Pro относится к классу трехдиапазонных маршрутизаторов с Wi-Fi 7 — он поддерживает диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Xiaomi заявляет следующие максимальные теоретические скорости передачи данных:

  • до 1376 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц;
  • до 5760 Мбит/с на 5 ГГц;
  • до 11 520 Мбит/с на 6 ГГц.

Фактические характеристики могут отличаться в зависимости от требований регуляторов в разных странах. Помимо высокой скорости беспроводной связи, роутер получил богатый набор проводных интерфейсов:

  • два универсальных порта LAN/WAN со скоростью до 10 Гбит/с;
  • четыре Ethernet-порта по 2,5 Гбит/с;
  • один порт USB 3.0;
  • слот M.2 для установки SSD.

Наличие слота M.2 позволяет использовать роутер для хранения файлов и организации простого сетевого хранилища. Размеры устройства составляют 242 × 70 × 273 мм.

Пока Xiaomi не сообщила о сроках появления Router BE19000 Pro на других мировых рынках.

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