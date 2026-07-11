Большой экран, батарея 800 мАч и 5-ядерный процессор: раскрыты характеристики и цены Galaxy Watch Ultra 2 и Galaxy Watch 9

За 11 дней до официальной премьеры новых умных часов Samsung Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 в Сеть утекли их характеристики — информацию опубликовал немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит известный инсайдер Роланд Квандт.

Изображение: Samsung/Android Headlines

По данным WinFuture, все модели новой линейки будут оснащаться 3-нанометровой SoC Qualcomm SW6100 с 5-ядерным процессором (одно высокопроизводительное с частотой до 2,1 ГГц и четыре энергоэффективных с частотой до 1,95 ГГц). В зависимости от модели часы получат 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенного накопителя.

Размеры дисплеев практически не изменятся в сравнении с часами нынешнего поколения:

Galaxy Watch 9 (40 мм) — 1,3-дюймовый экран с разрешением 438 × 438 пикселей;

Galaxy Watch 9 (44 мм) — 1,5-дюймовый дисплей с разрешением 480 × 480 пикселей;

Galaxy Watch Ultra 2 (47 мм) — экран с аналогичным разрешением 480 × 480 пикселей.

Емкость батарей увеличится, но не во всех моделях. Если младшая Galaxy Watch 9 сохранит аккумулятор емкостью 325 мА·ч, то у версии 44 мм батарея увеличится до 445 мА·ч. Самое серьезное обновление получит Galaxy Watch Ultra 2 — емкость аккумулятора вырастет с 590 до 800 мА·ч, что потенциально обеспечит значительно более длительное время работы без подзарядки.

Все модели получат адаптер Bluetooth 6.0, чип NFC, двухдиапазонный Wi-Fi. В некоторых версиях будет модем LTE.

Корпуса Galaxy Watch 9 будут выполнены из алюминия, Galaxy Watch Ultra 2 сохранят титановый корпус. Флагманская модель также получит водозащиту до 100 метров, водозащита Galaxy Watch 9 — 5 ATM. В качестве операционной системы будет использоваться Wear OS с фирменной оболочкой One UI Watch 9.

Согласно утечке, Samsung также заметно повысит цены:

Galaxy Watch 9 (40 мм) — от 409 евро;

Galaxy Watch 9 (44 мм) — от 439 евро;

Galaxy Watch Ultra 2 — от 749 евро.